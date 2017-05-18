До окупованого Криму прибула делегація зі США - росЗМІ

Делегація зі США, у складі якої представники американського Центру громадянських ініціатив на чолі з президентом і засновником цієї організації Шерон Теннісон, прибула в окупований Крим.

Вона перебуває з візитом в міжнародному дитячому центрі "Артек", заявив співробітник МДЦ, слова якого передає РІА Новости.

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"Делегація прибула в наш табір. У рамках візиту в нас передбачено дві основні локації. Перша – ми показуємо, що зроблено в таборі за останні 3 роки, друга – зустрічаємо їх з дітьми зі Сполучених Штатів, які приїхали і беруть участь у нашій п'ятій зміні", — сказав він.

За словами співробітника МДЦ, програма візиту розрахована на дві години.

Перший візит Шерон Теннісон в анексований Крим відбувся в червні минулого року. Тоді до складу американської делегації увійшли громадські активісти, екс-чиновники та викладачі.

Як повідомляли росЗМІ 19 березня, делегація європейських і українських політиків прибула в окупований Крим з триденним візитом.