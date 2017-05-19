Полторак про успіхи ЗСУ: за останній рік ми не втратили жодного сантиметру нашої землі

Міністр оборони України Степан Полторак відзначив результат роботи іноземних інструкторів у підготовці українських військових.

Як йдеться в повідомленні на сайті українського оборонного відомства, Полторак провів зустріч з командувачем командування Сил спеціальних операцій (ССО) США генералом Раймондом Томасом та командувачем штабу ССО НАТО віце-адміралом Коліном Кілрейном і подякував американським колегам за підтримку українських підрозділів ССО.

«Наші Сили спеціальних операцій ще дуже молоді, вони створені лише рік тому, і нам потрібний час та досвід. Ми зацікавленні у навчаннях наших бійців, у нас є бажання і ми швидко вчимося, впевнений що ми будемо робити успіхи», - заявив Полторак.

За його словами, американські інструктори підготували багато українських військовослужбовців. Міністр оборони відзначив важливий результат роботи іноземних інструкторів. «За останній рік ми не втратили жодного сантиметру нашої землі, зменшилась чисельність бойових втрат і ми маємо певні успіхи у бойових питаннях», - сказав Полторак.

Читайте такожЗ початку року ЗСУ провели понад 500 штабних навчань і тренувань

Він поінформував співрозмовників про події на сході України та загрози, які можуть виникнути у майбутньому. «Враховуючи безпекову ситуацію в Україні, потрібно, щоб українські Сили спецоперацій здобули бойову спроможність», - наголосив глава вітчизняного оборонного відомства.

Як підкреслив Полторак, «нам необхідні не лише навчання такого характеру, а й підготовка українських бійців на базах іноземних навчальних центрів».

«Я щиро сподіваюсь, що наша работа буде конструктивною», - наголосив Полторак.

Своєю чергою, генерал Томас сказав: «Ми раді бачити прогрес у тому, як діють ваші військовослужбовці, ми оцінюємо позитивно ваші досягнення. Вони створені лише рік тому і вони справді вражають. Зараз ви будуєте власні моделі дій і опираєтеся у цьому на реальні бойові дії, а не на теорію, ви отримуєте власний унікальний досвід. Мені також подобається, що ви вболіваєте за ССО, бо я живу цією справою».

Полторак запросив Томаса відвідати Україну та провести серію заходів на базі Міжнародного центру миротворчості і безпеки в Яворові та в Міністерстві оборони у Києві.