У Житомирі розпочалося святкування Дня Європи

У Житомирі сьогодні розпочалося дводенне святкування Дня Європи. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, урочистості розпочалися у Домі української культури.

З цієї нагоди там відбувся офіційний прийом з делегаціями від міст-побратимів Житомира. Привітав почесних гостей Житомирський міський голова Сергій Сухомлин: "Вітаю наші міста-побратими, представники яких завітали до Житомира. Ми змінюємося у європейському напрямку. Дякуємо за це вам, наші дорогі гості. Сподіваюся, що знайомство з Житомиром подарує вам багато нового та ви матимете найкращі спогади з Житомира",- сказав він у вітальному слові.

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У рамках святкування Дня Європи, що відбудеться у Житомирі сьогодні і завтра, у місто приїхали офіційні делегації з міст Кутаїсі (Грузія), Монтана (Болгарія), Плоцьк (Республіка Польща), Битом (Республіка Польща), тощо.

Під час офіційного прийому учасники привітали Житомир та Україну зі схваленням остаточного рішення про безвізовий режим для України. Також гості та керівництво міста обмінялися сувенірами на згадку про День Європи у Житомирі.

Наразі о 18 годині на майдані Корольова у центрі міста вже розпочався концерт. Планується, що у ньому візьмуть участь артисти Сілезької опери (Республіка Польща) у супроводі Симфонічного оркестру "Lords of the Sound" (м. Київ), актори Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І. Кочерги та інші виконавці.