У Києві лазерним шоу відкрили оновлений велотрек (фото, відео)

Київський велотрек відкрили лазерним та 3D шоу з відеоінсталяцією про історію міста та велотреку. Про це повідомляє КМДА.

На початку церемонії відкриття глядачам показали шоу вуличних культур у виконані збірних команд Києва з брейк-данс та BMX rider. А після – лазерне «бім-шоу» та унікальну відеоінсталяцію з залученням новітніх 3D технологій про історію Києва, велосипеду і велотреку.

Крім власне велотреку, облаштували прилеглу територію – тут побудували паркінг, кафе та відновили сквер, який об’єднали в єдиний простір з територією велотреку.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві обмежено рух транспорту заради велогонки Tour of Ukraine.