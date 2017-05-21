Сьогодні у Києві обмежено рух транспорту заради велогонки Tour of Ukraine

Сьогодні у центрі Києва та передмісті у зв’язку з проведенням міжнародної багатоденної гонки з велосипедного спорту Tour of Ukraine буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, із 11.00 до 16.00 буде обмежено рух за таким маршрутом: вул. Хрещатик, 36 (старт) – Майдан Незалежності – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – Наддніпрянське шосе – Столичне шосе – вул. Академіка Заболотного – вул. Васильківська – с. Новосілки (вул. Покровська – вул. Машинобудівна) – с. Чабани (вул. Шевченка – вул. Круглицька) – с. Хотів (вул. 7 жовтня) – с. Круглик (вул. Озерна) – с. Кременище (вул. Кірова – вул. Леніна) – с. Рославичі (траса Т 1006) – с. Кременище (вул. Щорса – вул. Леніна – вул. Кірова) – с. Рославичі (вул. Озерна) – с. Кременище (вул. Вітянська) – с. Круглик (вул. Садова) – с. Віта-Поштова – траса «Велотрек» – с. Чабани (вул. Покровська) – с. Новосілки (вул. Васильківська) – вул. Академіка Заболотного – Столичне шосе – Наддніпрянське шосе – Набережне шосе – Дніпровський узвіз – Паркова дорога – Петрівська алея – вул. Михайла Грушевського – Європейська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Бессарабська площа – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – Європейська площа – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик, 36 (фініш).

У зв’язку з цим у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях курсування яких проходить вулицями, де відбуватиметься велогонка, внесено зміни.

Також сьогодні з 11.00 до 14.00 відбудеться відкритий турнір із велосипедного спорту в гонці критеріум серед спортсменів-аматорів Kyiv road criterium за маршрутом: від вул. Хрещатик, 36 (старт) – до перехрестя з вул. Богдана Хмельницького (розворот) – вул. Хрещатик – до перехрестя з Алеєю Героїв Небесної сотні (розворот) (70 кіл).