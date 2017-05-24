"Коза удостоїлася головної ролі": в мережі показали сучасну дівчину з сільської глибинки очима Лободи (відео)
16:50, 24 травня 2017Суспільство
2697 0
«Твои глаза» - це вже п'ятий ролик в промосеріалі, присвяченому виходу нового альбому співачки.
Лобода представила нове відео / УНИАН
Світлана Лобода продовжує дивувати своїх шанувальників нетривіальним підходом у створенні музичного контенту і спільно з Нателлою Крапивіною вдається до самих неординарних творчих рішень.
На цей раз в кадрі несподівано для всіх з'являється коза і пінап дівчина, що зійшла з рекламних плакатів середини ХХ століття.
Саме так виглядає сучасна селянська дівчина в світі, де звучить музика Лободи, яка не має кордонів і соціального статусу, пише Viva.
Читайте такожСпівачка Лобода потрапила у ДТП на зйомках кліпу в Росії (відео)
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше одесити закликали зірвати концерт Лободи в місті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter