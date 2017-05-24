"Коза удостоїлася головної ролі": в мережі показали сучасну дівчину з сільської глибинки очима Лободи (відео)

Світлана Лобода продовжує дивувати своїх шанувальників нетривіальним підходом у створенні музичного контенту і спільно з Нателлою Крапивіною вдається до самих неординарних творчих рішень.

На цей раз в кадрі несподівано для всіх з'являється коза і пінап дівчина, що зійшла з рекламних плакатів середини ХХ століття.

Саме так виглядає сучасна селянська дівчина в світі, де звучить музика Лободи, яка не має кордонів і соціального статусу, пише Viva.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше одесити закликали зірвати концерт Лободи в місті.