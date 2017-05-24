Всі пункти пропуску в Україні обладнають автоматами для зчитування біометричних паспортів - Порошенко

Державна прикордонна служба України облаштувала всі пункти перетину кордону засобами для перевірки біометричних паспортів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко під час наради в Луцьку щодо підготовки прикордонних пунктів до безвізового режиму з Євросоюзом.

«Одним із пріоритетних завдань було обладнання пунктів пропуску засобами біометричного контролю. Хочу подякувати прикордонникам, які ефективно виконали поставлене мною завдання. Зараз ця система вона функціонує, як мені доповів генерал (Віктор) Назаренко (голова Держприкордонслужби) в усіх без виключення пунктах перетину кордону, пунктах пропуску на кордоні з ЄС», - сказав Порошенко.

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«І в указі, який я підпишу за підсумками нашої наради, міститься вимога забезпечити всі пункти пропуску обладнанням для автоматичного зчитування біометричної інформації з паспортних документів», - додав президент.

Він нагадав, що станом на сьогодні майже 3,5 млн українців вже оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомляв УНІАН, за наявними даними, 17 травня в Україні було оформлено рекордну кількість закордонних паспортів – майже 19 тис., для порівняння в аналогічний період 2016 року оформлювалося в середньому 9-11 тис. паспортів за день, а за тиждень до остаточного затвердження безвізу – до 14 тис.