Голова Житомирської ОДА призначив нового начальника управління охорони здоров’я

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич сьогодні, 25 травня, призначив на посаду начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика.

Відповідне розпорядження Гундич підписав за результатами конкурсу.

«Призначити за переведенням Суслика Миколу Петровича на посаду начальника управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації як переможця конкурсу», – зазначено у документі.

Раніше посаду начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА обіймав заслужений лікар України Олександр Торбас.

Суслик народився 18 лютого 1962 року. Закінчив Івано-Франківський Державний медичний інститут за спеціальністю лікар-хірург.

Трудова діяльність:

Серпень 1989 – липень 1990 – Лікар-інтерн зі спеціальності «хірургія» Міської лікарні №1. Серпень 1990 – лютий 1993 – Лікар-хірург цехової лікувальної дільниці поліклініки №2.

Лютий 1993 – травень 1998 – Завідуючий хірургічним відділенням №2 Міської лікарні №1.

Травень 1998 – вересень 2005 – Завідуючий хірургічним відділенням №1 Міської лікарні №1.

Вересень 2005 – жовтень 2005 – Провідний спеціаліст відділу організаційної та лікувальної профілактичної роботи управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Жовтень 2005 – травень 2007 –Заступник начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Травень 2007 – березень 2011 – Начальник управління охорони здоров’я Житомирської міської ради.

Березень 2011 – квітень 2015 – Заступник головного лікаря Центральної міської лікарні №1.

Квітень 2015 – травень 2017 – Заступник головного лікаря з хірургічної допомоги в Обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі близько 700 осіб взяли участь у змаганнях з бігу в рамках Олімпійського дня.