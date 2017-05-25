"Вояж Лободи до Одеси": активісти обіцяють зірвати концерт "любительки рубля", до ситуації підключилася поліція
Поліція запевнила, що не дасть можливості фізично блокувати концерт Лободи в Одесі.
Поліція не дозволить блокувати виступ Світлани Лободи, але і не стане заважати пікету активістів.
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Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник начальника ГУ НП В Одеській області Руслан Форостяк.
Він підкреслив, що в демократичній державі поважаються права та свободи всіх категорій громадян.
"Правоохоронці не дадуть можливості фізично блокувати творчу діяльність співачки і заважати відвідувачам концерту або комусь обмежувати право на протест інших громадян, наприклад, охорони закладу або будь-яким іншим третім особам. Крім того, впевнений, що будь-які дії обмежують права і свободи інших громадян, виходять за рамки Закону, або мають ознаки правопорушень - матимуть реальні правові наслідки, - написав Форостяк.
Також стало відомо, що власники клубу вирішили не відмовлятися від концерту, так що не виключений варіант масових бійок в Аркадії 28 травня. Клуб уже замовив додаткову охорону і очікується посилення поліції.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше активісти закликали зірвати концерт Світлани Лободи в Одесі. Екс-керівник місцевого "Правого сектора" Сергій Стерненко назвав співачку "запроданкою, любителькою російського рубля і колаборанткою".
Відзначимо, українські активісти вже не в перший раз намагаються зірвати концерт Світлани Лободи. Минулого року подібні інциденти відбувалися в Луцьку та Івано-Франківську