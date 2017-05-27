Завтра у Києві через проведення пробігу та велогонки буде перекрито рух транспорту низкою вулиць

Завтра у Києві через проведення благодійного «Пробігу під каштанами» та міжнародної велогонки буде перекрито рух транспорту низкою вулиць.

Як повідомляє прес-служба КМДА, з 8.00 до 16.00 під час проведення велогонки Race Horizon Park Classic, присвяченої Дню Києва, перекриють рух транспорту за маршрутом: вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр.

Цього ж дня з 9.00 до 12.00 рух транспорту буде перекрито під час проведення 25-го відкритого легкоатлетичного благодійного «Пробігу під каштанами» за маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

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Окрім того, з 23.00 27 травня до 06.00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу перекриють для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.