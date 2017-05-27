Українські військові візьмуть участь у навчаннях у Німеччині

Зведений механізований підрозділ оперативного командування "Південь" прибув до полігону Хохенфельс в Німеччині для участі в багатонаціональних навчаннях "Комбайнд резолв 8", повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Протягом наступних трьох тижнів з українськими військовими проведуть заняття з особливостей огляду місцевості та будівель, проведення розмінування в пішому порядку, на машинах.

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"Наші військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США з метою підвищення сумісності військ і зміцнення партнерських відносин", - наголошується в повідомленні.