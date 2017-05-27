Українські військові візьмуть участь у навчаннях у Німеччині
11:58, 27 травня 2017Суспільство
257 0
З українськими військовими проведуть заняття з особливостей огляду місцевості та будівель, а також проведення розмінування.
Військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США / фото прес-служба Міноборони
Зведений механізований підрозділ оперативного командування "Південь" прибув до полігону Хохенфельс в Німеччині для участі в багатонаціональних навчаннях "Комбайнд резолв 8", повідомила прес-служба Міністерства оборони України.
Протягом наступних трьох тижнів з українськими військовими проведуть заняття з особливостей огляду місцевості та будівель, проведення розмінування в пішому порядку, на машинах.
Читайте такожВ Одеській області проходять міжнародні антитерористичні навчання (відео)
"Наші військовослужбовці виконуватимуть завдання в складі танкового підрозділу ЗС США з метою підвищення сумісності військ і зміцнення партнерських відносин", - наголошується в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter