У Києві на СТО вибухнув балон із скрапленим газом: четверо постраждалих

Увечері 27 травня у Дарницькому районі Києва на території приватної станції технічного обслуговування стався вибух, передає Еспресо.TV.

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Відомо, що вибухнув один балон із скрапленим газом. Це сталося під час ремонту газобалонного обладнання.

У результаті вибуху постраждали чотири особи. Трьох з них, з сильними опіками, госпіталізували.