У Києві на СТО вибухнув балон із скрапленим газом: четверо постраждалих
03:03, 28 травня 2017Суспільство
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У результаті вибуху постраждали чотири особи, трьох із них госпіталізували з сильними опіками.
Внаслідок вибуху постраждало чотири особи / espreso.tv
Увечері 27 травня у Дарницькому районі Києва на території приватної станції технічного обслуговування стався вибух, передає Еспресо.TV.
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Відомо, що вибухнув один балон із скрапленим газом. Це сталося під час ремонту газобалонного обладнання.
У результаті вибуху постраждали чотири особи. Трьох з них, з сильними опіками, госпіталізували.
espreso.tv
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