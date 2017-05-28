У Києві на СТО вибухнув балон із скрапленим газом: четверо постраждалих

03:03, 28 травня 2017
Суспільство
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У результаті вибуху постраждали чотири особи, трьох із них госпіталізували з сильними опіками.

espreso.tv

Увечері 27 травня у Дарницькому районі Києва на території приватної станції технічного обслуговування стався вибух, передає Еспресо.TV.

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Відомо, що вибухнув один балон із скрапленим газом. Це сталося під час ремонту газобалонного обладнання.

У результаті вибуху постраждали чотири особи. Трьох з них, з сильними опіками, госпіталізували.

espreso.tv

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Теги: #Київ#вибух