У центрі Києва посеред ночі пролунав вибух (фото, відео)

07:51, 11 квітня 2017
Інциденти
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Вибуховою силою винесло шибки у вікнах ресторану та банку.

На вулиці Володимирській у столиці пролунав вибух / Скріншот

У центрі Києва вночі пролунав вибух. Близько першої години прогриміло на вулиці Володимирській, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Вибуховою хвилею винесло шибки на першому поверсі будинку, там розміщені ресторани та банк. Без скла залишилися й автомобілі, що були припарковані поруч. 

Що рвонуло та чи є постраждалі, правоохоронці поки не коментують. 

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на Дніпропетровщині у селищі Знаменівка Новомосковського району біля кафе пролунав вибух – розірвалася граната. 

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Теги: #Київ#вибух