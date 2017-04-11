У центрі Києва посеред ночі пролунав вибух (фото, відео)

У центрі Києва вночі пролунав вибух. Близько першої години прогриміло на вулиці Володимирській, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Вибуховою хвилею винесло шибки на першому поверсі будинку, там розміщені ресторани та банк. Без скла залишилися й автомобілі, що були припарковані поруч.

Що рвонуло та чи є постраждалі, правоохоронці поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на Дніпропетровщині у селищі Знаменівка Новомосковського району біля кафе пролунав вибух – розірвалася граната.