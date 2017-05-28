Не лише дотепник, а й музикант: дружина мера Києва Кличка розповіла про ще один його талант (відео)

Дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія розповіла про домашні концерти з чоловіком. За її словами, чоловік гарно грає на гітарі, тож коли у нього є вільний час, вдома вони дають концерти для своїх, передає ТСН.

Читайте такожКличко відкрив парк "Наталка": "Цей сучасний парк – "золотий" стандарт для всіх зелених зон столиці"

"Ми продовжуємо робити такі домашні концерти і я дуже люблю, коли чоловік у повному релаксі грає на гітарі. Ми знаходимо ті хвилини, коли ми можемо бути одне для одного, з родиною і тоді він грає на гітарі", - розповіла вона.

Наталія поділилася, що наразі у домашньому репертуарі родини Кличків: "Багато чого. Але улюблені у Віталія це "Сіла птаха" і "Чом ти не прийшов".

Раніше Кличко анонсував випуск книги власних висловів. "Скоро, я вже обіцяв, випущу книжку висловів. Так що буде цікаво почитати", - зазначив він, коментуючи питання журналіста про обмовки.