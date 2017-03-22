Кличко назвав свою найсмішнішу обмовку й анонсував випуск книги висловів (відео)

Мер Києва Віталій Кличко анонсував випуск книги власних висловів. Про це він розповів в інтерв'ю одному з українських каналів, текстову версію якого призводить ГОРДОН.

"Скоро, я вже обіцяв, випущу книжку висловів. Так що буде цікаво почитати", - зазначив він, коментуючи питання журналіста про обмовки.

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Також у мера попросили назвати найсмішнішу, на його погляд, його обмовку. "Обмовку? Про заступників, які лежать у Кабміні. Або – що потрібно готуватися до землі", - відповів Кличко, посміхаючись.

Раніше Кличко знову осоромився, цього разу на форумі в Давосі. Так, під час виступу на економічному форумі він заявив, що територія України майже вдвічі більша від площі Франції.