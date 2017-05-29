Нове життя Леніних: Чим в Україні замінюють знесені пам'ятники (фото)

В Україні пам'ятники Леніну після знесення знаходять нове життя. Нові цікаві експонати, створені з деталей старих пам'яток, з'явилися в Києві та Миколаєві.

Так, у Києві з голови пам'ятника Леніну спорудили металевого павука. Про це в Facebook повідомила журналістка Ірина Ромалійська.

Голову Леніна помістили на підставку, до якої приробили кілька металевих лапок – в результаті вийшла статуя гігантського павука.

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За словами Ірини Ромалійської, голову Леніна зберіг один з депутатів Київради.

Тим часом у селищі Первомайське Миколаївській області на постаменті, де раніше стояв пам'ятник Леніну, встановили пам'ятник цукрових буряках, повідомляє видання "Вісточка" з посиланням на прес-службу Засильского цукрового заводу.

Як зазначає видання, це буде вже другий пам'ятник цукрового буряку в Україні. Перший розташований на території інституту цукрових буряків Національної академії наук у Києві.

Нагадаємо, що 12 травня в Києві знесли останній пам'ятник Леніну.