На Житомирщині затримали іноземця, який намагався незаконно ввезти в Україну рибальські сітки

14:04, 30 травня 2017
Суспільство
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Молдаванин в двох мішках перевозив нові рибальські сітки загальною довжиною майже 7 тисяч метрів.

Правоохоронці встановлюють, для чого іноземець перевозив сітки / Фото fishing-time.ru

В Овруцькому районі Житомирщини прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався ввезти в Україну риболовецькі сітки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-служби Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.

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За його словами, вчора, 29 травня, в пункті пропуску «Виступовичі» на українсько-білоруському кордоні, прикордонники Житомирського загону спільно з митниками в одному з транспортних засобів виявили риболовецькі сітки.

Для прикордонно-митного оформлення на в’їзд в Україну прибув автомобіль «Форд» молдавської реєстрації. Під час спілкування з громадянином Республіки Молдова, який керував автомобілем, правоохоронці помітили, що іноземець хвилюється. Причина його хвилювання була встановлена під час спільного огляду транспортного засобу. З’ясувалося, що в багажному відсіку авто, серед особистих речей 30-річний молдаванин в двох мішках перевозив нові риболовні сітки загальною довжиною майже 7 тисяч метрів. За даним фактом співробітники Житомирської митниці склали відповідні документи, а сітки вилучили. Для чого іноземець перевозив сітки, наразі встановлюється.

За цим фактом проводиться перевірка.

Зазначимо, що на Житомирщині через забруднення річки Хомора загинуло багато риби.

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Теги: #рибальські сітки#контрабанда на Житомирщині