У Харкові банкомати "Сбербанку" залили монтажною піною (фото)
16:42, 30 травня 2017Суспільство
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Банкомати "Сбербанку" у Харкові пошкодили невідомі.
Банкомати залили монтажною піною / facebook.com/police.kharkov
Правоохоронці проводять перевірку за фактом пошкодження банкоматів у центрі Харкова. Про це повідомили у прес-службі місцевого ГУНП.
"Встановлено, що невідомі залили банкомати монтажною піною", - йдеться у повідомленні.
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Працівники слідчо-оперативної групи опитали свідків. Повідомлення зареєстровано у Журналі єдиного обліку правопорушень. Наразі перевірка триває.
Банкомати залили монтажною піною / facebook.com/police.kharkov
Як повідомляв УНІАН, активісти, які раніше закликали українців забрати гроші зі "Сбербанку" до 10 квітня, замурували бетонними плитами вхід у відділення банку в Харкові.
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