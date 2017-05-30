У Харкові банкомати "Сбербанку" залили монтажною піною (фото)

Правоохоронці проводять перевірку за фактом пошкодження банкоматів у центрі Харкова. Про це повідомили у прес-службі місцевого ГУНП.

"Встановлено, що невідомі залили банкомати монтажною піною", - йдеться у повідомленні.

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Працівники слідчо-оперативної групи опитали свідків. Повідомлення зареєстровано у Журналі єдиного обліку правопорушень. Наразі перевірка триває.

Як повідомляв УНІАН, активісти, які раніше закликали українців забрати гроші зі "Сбербанку" до 10 квітня, замурували бетонними плитами вхід у відділення банку в Харкові.