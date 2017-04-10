Час вийшов: у Харкові активісти замурували відділення "Сбербанку"
Активісти, які раніше закликали українців забрати гроші зі "Сбербанку" до 10 квітня, замурували бетонними плитами вхід у відділення банку в Харкові.
У Харкові представники "Національного корпусу" заблокували роботу відділення "Сбербанку". Про це у Facebook написав глава Громадянського корпусу "Азов" у Харкові Олег Ширяєв.
"Безстрокова акція по блокуванню російських банків почалася в Харкові", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік. Введенню санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» і публікації у російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.
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Політична партія «Національний корпус» заявила, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня, у зв'язку з чим закликала громадян України, вкладників цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.
"Сбербанк" Росії оголосив про продаж української "дочки". Покупцями виступають Norvik Banka (Латвія) і приватна білоруська компанія. Григорій Гусельников (через Norvik Banka) придбає 45%, Саїд Гуцерієв, власник білоруської компанії, - 55%. ЗМІ писали, що суму угоди оцінили в 130 млн доларів.
Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.