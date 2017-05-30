В Україну їде зірка "Хоббіта": стане одним з членів журі Одеського кінофестивалю

Ірландський актор Ейдан Тернер увійде до складу журі Національної конкурсної програми VIII Одеського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє прес-служба кінофестивалю.

Акторська кар'єра Тернера почалася в Ірландському національному театрі Abbey в 2004-му році. У 2008-му Тернер дебютував з головною роллю у фільмі «Тривога» (режисер Жерар Стембридж). Крім того, Тернер знімався в таких серіалах: «Відчайдушні романтики», «Тюдори», «І нікого не стало», «Полдарк», «Бути людиною».

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Всесвітньо відомим актор став після ролі гнома Кілі в трилогії режисера Пітера Джексона «Хоббіт». З 2014 року Ейдан Тернер – постійний гість ОМКФ, а в цьому році актор став обличчям промо-ролика кінофестивалю. Також членами журі ОМКФ-2017, який пройде з 14 по 22 липня, стануть Римма Зюбіна, Крістіан Петцольд, Сібель Кекіллі, Наталя Ворожбит та Роман Бондарчук. Ім'я голови журі поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стали відомі переможці Каннського кінофестивалю.