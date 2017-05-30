Два українських фільми ввійшли в конкурс найстарішого міжнародного кінофестивалю

У головній конкурсній програмі 52-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах (Чехія) буде представлено українсько-словацький фільм «Межа» режисера Петера Беб’яка, а у конкурсній програмі «Із Заходу на Схід» – фільм «Стрімголов» режисера Марини Степанської.

Як повідомили УНІАН в Державному агентстві України з питань кіно, про це було заявлено організаторами фестивалю сьогодні під час прес-конференції в Києві.

Кінофестиваль цьогоріч відбуватиметься з 30 червня по 8 липня.

У Держкіно нагадали, що Карловарський міжнародний кінофестиваль є найбільшим кінофестивалем у Чеській Республіці і одним із найпрестижніших у Центральній та Східній Європі. Це також один із найстаріших кінофестивалів класу «А».

Копродукційний проект «Межа» був відзначений призом конкурсу Works-in-progress індустріальної секції Baltic Event ХХ Міжнародного кінофестивалю у Талліні. В основу сценарію кримінального трилера лягла реальна гостросюжетна історія, що відбулася на словацько-українському прикордонні. Вона показана через призму сімей, причетних до організованої злочинності влітку 2007-го року. Зйомки «Межі» проходили на території України, Словаччини та Чехії.

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Фільм «Стрімголов» розповідає про молодих людей, які намагаються зробити складний вибір в умовах непростого часу. Антон – музикант-вундеркінд, котрий не впорався з покладеними на нього сподіваннями, повертається додому після навчання в Швейцарії і лікування алкогольної залежності під Києвом. Катя – дівчина, яка знімає кімнату десь на Троєщині, і шукає себе. Чи змінить щось випадкова зустріч?..

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, до складу жюрі Одеського кінофестивалю ввійшов зірка "Хоббіта" Ейдан Тернер.