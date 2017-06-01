На Житомирщині прикордонники виявили у росіянина понад 230 старовинних монет

На Житомирщині вчора, 31 травня, прикордонники виявили у громадянина Росії понад 230 старовинних монет. Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.

За його словами, 31 травня в пункті пропуску «Виступовичі» на українсько-білоруському кордоні прикордонники Житомирського загону спільно з митниками виявили в одному з транспортних засобів 233 монети, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність.

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Під час огляду автомобіля КІА української реєстрації, який рухався на виїзд до Білорусі, правоохоронці в багажному відділенні серед особистих речей виявили 228 монет часів Радянського союзу та 5 монет часів Російської імперії. Перевезти незаконно монети через державний кордон намагався пасажир авто, 59-річний громадянин Росії. Вартість вилученого встановлюють експерти.

Про знахідку повідомлено співробітників СБУ в Житомирській області. Монети вилучено та направлено на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині чоловік намагався продати за кордон прикраси часів Київської Русі.