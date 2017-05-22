На Чернігівщині чоловік намагався продати за кордон прикраси часів Київської Русі (відео)
Місцевий мешканець – "чорний археолог" – під час незаконних пошукових робіт знайшов скарб старовинних прикрас.
На Чернігівщині співробітники СБУ спільно із прокуратурою учора, 21 травня, затримали чоловіка, який намагався продати за кордон прикраси із золота та срібла часів Київської Русі. Про це УНІАН повідомила прес-група управління СБУ в області.
Згідно з повідомленням, місцевий мешканець – «чорний археолог» – під час незаконних пошукових робіт знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла. Він намагався продати цінності посередникам, які займаються незаконним перепродажем історико-культурних цінностей за кордон, проте оперативники спецслужби запобігли такій спробі.
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Старовинні прикраси вилучено та передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, у Львові археологи відновили дослідження "Чорної кам'яниці".