В Житомирі 500 дітей із соціально незахищених сімей отримали подарунки

Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей у Житомирі провели обласну акцію для дітей соціально незахищених верств населення, а також дітей учасників АТО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як наголошується в повідомленні, 500 дітей із соціально незахищених сімей та діти учасників АТО з усієї області безкоштовно відвідали Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені В. Кочерги.

Вони подивилися виставу «Аліса в країні чудес», яку підготували актори театру та отримали солодкі подарунки.

Це свято до Міжнародного дня захисту дітей відбувся за підтримки облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі представники координаційної ради при облдержадміністрації у рамках Дня захисту дітей здавали кров для Житомирської обласної дитячої лікарні в Житомирському обласному центрі крові.

Крім цього, сьогодні на «Телефоні довіри» Житомирського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює тематична «гаряча лінія» з питань запобігання жорстокого поводження з дітьми, безпеки дітей в мережі інтернет, запобігання випадків деструктивного впливу на свідомість дітей, суїцидальних намірів.