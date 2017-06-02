Суд заарештував екс-голову податкової Луганської області Антіпова
Суд призначив Антіпову запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
Печерський районний суд Києва заарештував колишнього главу податкової інспекції Луганської області Олександра Антіпова.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Читайте такожУ колишнього керівника податкової Луганщини в сумці знайшли майже $4 мільйони
"Антіпову, у якого при арешті вилучили $3.8 млн, тільки що Печерський суд в рамках ст. 209 КПК (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) - призначив міру запобіжного заходу - арешт з можливою заставою в 100 млн. грн", - сказано в повідомленні міністра.
Наручники екс-податківцю одягли прямо в залі суду, додав Аваков.
Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільній з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуку в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб.
Читайте такожЗусиллями Насірова: Матіос розповів про затримання податківців часів Януковича
Затриманих почали відразу ж доставляти в суд для обрання їм запобіжного заходу. Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.
У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.