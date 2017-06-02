Суд заарештував екс-голову податкової Луганської області Антіпова

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього главу податкової інспекції Луганської області Олександра Антіпова.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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"Антіпову, у якого при арешті вилучили $3.8 млн, тільки що Печерський суд в рамках ст. 209 КПК (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) - призначив міру запобіжного заходу - арешт з можливою заставою в 100 млн. грн", - сказано в повідомленні міністра.

Наручники екс-податківцю одягли прямо в залі суду, додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільній з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуку в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб.

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Затриманих почали відразу ж доставляти в суд для обрання їм запобіжного заходу. Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.