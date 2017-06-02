У Львові прощаються з Любомиром Гузаром (наживо)

У Львові другий день прощаються з Блаженнішим Любомиром Гузаром. Віруючі йшли до гробу багаторічного предстоятеля Української греко-католицької церкви всю ніч. Люди приїздили з інших міст і областей, повідомляє ТСН. Ранок.

Прилеглі вулиці до собору Святого Юра перекрили. Людей просять залишати власні авто на околицях міста і добиратися до храму або громадським транспортом, або спеціальними автобусами.

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Попрощатися з Блаженнішим йдуть з квітами, також батьки беруть з собою маленьких дітей.

Прощання з духовним наставником триватиме до суботи, тому всі охочі зможуть потрапити в храм і віддати останню шану Любомиру Гузару.

Як повідомляв УНІАН, глава Української греко-католицької церкви в 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.