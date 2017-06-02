Харковом розгулює сімейство диких кабанів (фото)
11:26, 02 червня 2017Суспільство
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Місцеві жителі повідомляють, що на цьому місці нещодавно авто збило козу.
По Харкову гуляє сімейство диких кабанів / facebook.com/myharkov
Жителі Харкова помітили в районі місцевого лісопарку сімейство диких кабанів. Знімок цієї події був опублікований у Facebook "Жити в Харкові".
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"Захищати треба. Пару тижнів тому там таксі козу або кілька кіз збило. Або знаки обмеження швидкості треба ставити, інакше біда буде", - коментує фото харків'янин.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня на Київщині дикий кабан спровокував зіткнення автомобілів, внаслідок якого три людини загинули, двоє отримали травми.
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