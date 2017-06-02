Харковом розгулює сімейство диких кабанів (фото)

Жителі Харкова помітили в районі місцевого лісопарку сімейство диких кабанів. Знімок цієї події був опублікований у Facebook "Жити в Харкові".

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"Захищати треба. Пару тижнів тому там таксі козу або кілька кіз збило. Або знаки обмеження швидкості треба ставити, інакше біда буде", - коментує фото харків'янин.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня на Київщині дикий кабан спровокував зіткнення автомобілів, внаслідок якого три людини загинули, двоє отримали травми.