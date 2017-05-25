На Київщині дикий кабан спровокував страшну ДТП: троє загиблих, двоє травмованих (фото)

На Київщині дикий кабан спровокував зіткнення автомобілів, внаслідок якого троє осіб загинуло, двоє зазнали травм. Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, сьогодні вночі на автодорозі «Біла Церква – Сквира», поблизу с. Шамраївка, зіткнулися легковики Renault Logan та Renault Kangoo.

Читайте такожВ МЗС уточнили кількість загиблих у ДТП в Росії українцівПопередньо встановлено, що водій Renault Logan намагався об'їхати дикого кабана, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Проте на швидкості автомобіль занесло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з Renault Kangoo.

Внаслідок зіткнення водій та пасажир Renault Logan, а також пасажир Renault Kangoo загинули на місці події. До Сквирської лікарні з тяжкими травмами доставлено водія та пасажира Renault Kangoo.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.