Нафтогаз цього року продасть на 22 млрд. кубометрів газу менше

Цього року НАК «Нафтогаз України» планує реалізувати всім категоріям споживачів 52,377 мільярдів кубометрів газу. Такі дані містяться в переданому на затвердження в Кабінет міністрів проекті фінансового плану НАК «Нафтогаз України», текст якого має в своєму розпорядженні «Дзеркало тижня» (№7 за 28 лютого – 6 березня 2009 р.).

За підрахунками «ДТ», запланований НАК «Нафтогаз України» обсяг газу для реалізації газоспоживачам цього року майже на 22 млрд. кубометрів менше, ніж традиційно споживалося в Україні в останні роки.

Згідно з прогнозним балансом розподілу газу в проекті фінплану, з 52,377 млрд. кубометрів газу 17,3 млрд. кубометрів будуть направлені на потреби населення, трохи більше 1 млрд. кубометрів - бюджетним організаціям, майже 10 млрд. кубометрів - підприємствам тепло-комунальної енергетики, 10,83 млрд. кубометрів - промисловості (ще 5 млрд. планує поставити «Газпромзбут Україна»), 505 млн. кубометрів - металургам і хімікам, 5,12 млрд. кубометрів - технічний газ.

При цьому за весь поставлений протягом року газ «Нафтогаз» має намір одержати не менше 68,23 млрд. гривень. Крім того, заплановано отримання 1,6 млрд. гривень за транспортні послуги з доставки газу споживачам України, а також за інші послуги.

Як повідомляв УНІАН, фінансовий план НАК "Нафтогаз України» надійшов у Кабінет міністрів України і зараз аналізується в міністерствах.

Про це УНІАН повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 10 лютого «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», яке 11 лютого набуло чинності указом Президента, Кабінету міністрів України доручено до 15 лютого затвердити баланс газу на 2009 рік і передбачити істотну економію споживання газу.

Також доручено затвердити фінплан НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік, в якому забезпечити збалансування його фінансових потоків. Крім того, доручено внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Цей законопроект передбачати збалансування бюджетів усіх рівнів у зв`язку з підвищенням Нацкомісією регулювання енергетики ціни на газ для бюджетних установ, забезпечення ресурсу для фінансування субвенцій з Держбюджету місцевим бюджетам на надання населенню пільг і житлових субсидій на оплату природного газу і придбання зрідженого газу. Також доручено забезпечити необхідний обсяг і своєчасне отримання НАК «Нафтогаз України» з Держбюджету компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, що споживається населенням.