Моральний авторитет українського народу: яким був Любомир Гузар (відео)

31 травня не стало Верховного Архієпископа-емерита УГКЦ Любомира Гузара. Блаженніший Любомир помер на 85-му році життя після виснажливої хвороби.

Любомир Гузар був унікальною людиною. Народився у Львові, тоді ще польському. Згодом переїхав до Австрії, пізніше у США, навчався у Римі.

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І лише у 1993 році Любомир Гузар повернувся до України. Впродовж 10 років очолював Українську греко-католицьку церкву і став першим в історії УГКЦ главою, який добровільно зрікся повноважень. Адже вважав – керувати живою церквою мають молоді, сповнені сил та натхненні. У 2005 році розглядався як один з можливих наступників Папи Римського Івана Павла ІІ.

У визначальні для українців часи Любомир Гузар умів доносити складні ідеї простими словами. У присутності Гузара замовкали політики та олігархи, циніки та скептики, амбіційна молодь і люди з досвідом. Зі смертю блаженнійшого Любомира Україна втратила одного з моральних авторитетів нації.