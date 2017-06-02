Вибухівку в літаку Львів-Стамбул не знайшли
16:59, 02 червня 2017Суспільство
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Додатково також перевіряється багаж в окремому приміщенні
Через повідомлення про замінування літака евакуювали всіх пасажирів / фото прес-служби МАУ
В ході роверкі літака у Львові, інформація про замінування якого була отримана від одного з пасажирів, вибухівку не виявили. Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко в Twitter.
"О 14:30 закінчена перевірка літака Львів-Стамбул, вибухових пристроїв не виявлено", - заявив Зубко.
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За його словами, додатково перевіряється багаж в окремому приміщенні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в поліцію надійшла інформація про замінування літака Львів-Стамбул.
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