У поліцію повідомили про мінування літака Львів-Стамбул

У Львові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування літака рейсу "Львів-Стамбул". Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

"Сьогодні, 2 червня, близько 13.20 у Залізничний відділ поліції надійшла інформація від працівника Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького про те, що пасажирка рейсу "Львів-Стамбул", 54-річна киянка, під час посадки на рейс сказала, що "на літаку є бомба", - йдеться в повідомленні.

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На даний момент експерти-вибухотехніки спільно з працівниками аеропорту проводять обстеження літака, на місці працює слідчо-оперативна група і працівники інших служб, які задіяні в подібних випадках.

Екіпаж літака і більше сімдесяти пасажирів рейсу евакуйовані.

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