Восени буде підготовлено законопроект про вільний обіг зброї в Україні - нардеп

Восени буде підготовлено законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Про це заявив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає "5 канал".

"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", - сказав він.

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Пашинський висловив сподівання, що восени нардепи внесуть цей законопроект.