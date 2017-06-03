Восени буде підготовлено законопроект про вільний обіг зброї в Україні - нардеп
13:12, 03 червня 2017Суспільство
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Нардепи пропонують визначити ті категорії людей, яким "не страшно давати короткоствольну зброю".
Пашинський висловив сподівання, що восени нардепи внесуть цей законопроект / фото УНІАН
Восени буде підготовлено законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Про це заявив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає "5 канал".
"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", - сказав він.
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Пашинський висловив сподівання, що восени нардепи внесуть цей законопроект.
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