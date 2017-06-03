Стан Адама Осмаєва покращився - Окуєва

Стан Адама Осмаєва, на якого 1 червня 2017 року в Києві було здійснено замах, покращився. Про це повідомила його дружина Аміна Окуєва в Facebook.

"Тільки що говорили з Адамом по телефону! Голос бадьорий. Вже намагається підніматися. Скоро треба буде починати дихальну гімнастику для відновлення легені, а потім і бігати", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Осмаєва і Окуеву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

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«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєва. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці. Осмаєва і нападника з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

ЗМІ писали, що особистий кілер Рамзана Кадирова Артур Дениссултанов-Курмакаев видавав себе за журналіста, називаючись Алексом Вернером.