Український політик упізнав кілера, який намагався застрелити Осмаєва - Геращенко

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав «агентом російських спецслужб» людину, яка стріляла в екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва. Про це Геращенко написав у Facebook.

«Агент російських спецслужб, зупинений учора Аміною Акуєвою, був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича», - написав депутат.

При цьому Геращенко повідомив, що, «починаючи з весни 2016 року, він намагався входити в довіру до ряду українських політиків і журналістів, представляючись то французьким, то німецьким журналістом під різними іменами».

За даними депутата, «один із відомих українських політиків уже впізнав кілера, як людину, яка рік тому виходила на нього під виглядом іноземного журналіста».

Геращенко попросив усіх, хто зустрічався із затриманим агентом за останній рік, негайно зв'язатися з поліцією Києва за телефоном 102 й допомогти слідству у встановленні всіх його зв'язків і намірів.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Осмаєва і Аміну Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» та вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва й нападника з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив, що у нападника було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність перевірять. За паспортом нападник - Олександр Дакар.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основною версією замаху розглядають патріотичну позицію подружжя.

Окуєва сьогодні в Facebook повідомила, що Осмаєв перебуває у свідомості, але говорити поки не може. Окуєва також написала, що на рахунку кілера багато вбивств чеченців, у тому числі й у Європі.