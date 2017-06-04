Консул перевіряє інформацію щодо наявності українців серед жертв чи постраждалих внаслідок теракту у Лондоні

Консул намагається одержати оперативну інформацію щодо наявності громадян України серед жертв чи постраждалих внаслідок теракту у Лондоні.

Про це Консульська служба Міністерства закордонних справ України повідомляє у Twitter.

«Нічний теракт у Лондоні. Є загиблі. Консул намагається одержати оперативну інформацію. Повідомлятимемо», - сказано у повідомленні.

Нічний теракт у #Лондон. Є загиблі. Консул намагається одержати оперативну інформацію. Повідомлятимемо.. pic.twitter.com/j5kFWiLPeO — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 4, 2017

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 3 червня у Лондоні було скоєно серію терактів, внаслідок яких загинули шестеро й постраждали 48 осіб.