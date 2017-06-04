Консул перевіряє інформацію щодо наявності українців серед жертв чи постраждалих внаслідок теракту у Лондоні
11:15, 04 червня 2017Суспільство
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Про це повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ України.
Ілюстрація REUTERS
Консул намагається одержати оперативну інформацію щодо наявності громадян України серед жертв чи постраждалих внаслідок теракту у Лондоні.
Про це Консульська служба Міністерства закордонних справ України повідомляє у Twitter.
«Нічний теракт у Лондоні. Є загиблі. Консул намагається одержати оперативну інформацію. Повідомлятимемо», - сказано у повідомленні.
Нічний теракт у #Лондон. Є загиблі. Консул намагається одержати оперативну інформацію. Повідомлятимемо.. pic.twitter.com/j5kFWiLPeO— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 4, 2017
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 3 червня у Лондоні було скоєно серію терактів, внаслідок яких загинули шестеро й постраждали 48 осіб.
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