Порошенко про Гузара: він є справжнім нащадком Андрія Шептицького і Йосипа Сліпого

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко попрощався із колишнім предстоятелем Української греко-католицької церкви кардиналом Любомиром Гузаром.

Президентське подружжя в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві вшанувало пам’ять блаженнішого хвилиною мовчання та уклонилося біля його труни, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Глава держави також висловив співчуття близьким кардинала.

Після церемонії прощання Порошенко звернув увагу на те, що до собору сьогодні прийшла велика кількість людей, щоб попрощатися з видатним українцем, унікальною особистістю, великим християнином.

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«Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і зустрічі з ним заряджали твердим оптимізмом. Він є справжнім нащадком Андрія Шептицького і Йосипа Сліпого і відігравав надзвичайно важливу роль не лише для Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового українства», - наголосив Порошенко.

На переконання глави держави, саме Гузар об’єднував Україну, забезпечував її соборність словом, думкою та молитвою.

«Його слово насправді відігравало надзвичайно важливу роль і в захисті української волі, української свободи, територіальної цілісності і нашого українського суверенітету», - зазначив президент.

«Я твердо вірю, що зараз, коли він відійшов до Господа, його молитва за Україну, за український народ, за наше майбутнє буде ще сильнішою. Вічна пам’ять і земля пухом блаженніший Любомир», - додав Порошенко.

Гузар помер 31 травня. До Кафедрального собору на березі Дніпра з самого ранку продовжують приходити багато вірян і небайдужих людей, аби віддати останню шану Блаженнішому. До цього зі святим отцем прощалися у Львові.

Поховають блаженнішого в крипті Патріаршого собору 5 червня.