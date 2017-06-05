США і Україна зайняли перші рядки у "списку" ворогів Росії - опитування

Росіяни вважають, що "найбільш недружньо, вороже налаштовані по відношенню до Росії" дві країни – США (69% відповідей) і Україна (50%), свідчать дані опитування "Левада-центру".

Далі з великим відривом йдуть такі країни, як Німеччина (24%), Латвія (24%) і Литва (24%). У п'ятірку країн, які є найбільш близькими друзями, союзниками Росії", увійшли Білорусь (46%) Китай (39%), Казахстан (34%), Сирія (15%), Індія (14%).

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Далі йдуть такі країни, як Вірменія, Куба, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан і т. п.

За даними опитування "Левада-Центру", у березні 2017 року, негативне ставлення до США, Європейського Союзу та Україні відчували більше 50% жителів Росії. За даними опитування, погано до України ставляться 56% громадян Російської Федерації, добре – 33%. До Європейського Союзу погано ставляться 53% росіян, добре – 35%, США – 51% погано, 37% - добре.