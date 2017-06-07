Україна і Швейцарія підписали договір про безвізовий режим

Україна підписала зі Швейцарією договір про безвізовий режим та реадмісію. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в Twitter.

"Разом з Павлом Клімкіним підписали від імені України зі Швейцарією договори про безвізовий режим та реадмісію. Європа стає ще ближче!", - написав Аваков.

Як заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером в Києві, Україна і Швейцарія врегулювали питання функціонування безвізового режиму з 11 червня.

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Як повідомив міністр, це, окрема угода про спрощення перетину швейцарського кордону тими українцями, в яких немає біометричних паспортів.

"Я підписав з Дідьє угоду про фасилітацію (спрощення - УНІАН) візового режиму. Ви знаєте, що з 11 червня в нас буде безвізовий режим зі Швейцарією, але тепер ми врегулювали також всі питання таким чином, що в нас є чіткі правила щодо віз з Швейцарією, у тому числі і для категорій, які отримують візи безкоштовно, для тих людей, у кого немає біометричних паспортів поки що, або, наприклад, як подаються візи представникам ЗМІ", - сказав Клімкін.

"Тобто, ми це врегулювали на тому ж рівні, як це працює у нас з Європейським Союзом", - зауважив міністр.

Також він повідомив, що міністр внутрішнх справ України Арсен Аваков підписав угоду про реадмісію.

Як відомо, з 11 червня між Україною і країнами Шенгенської зони запрацює безвізовий режим.