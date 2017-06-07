Підозрюваного у замаху на Осмаєва і Окуєву заарештували без права застави

За клопотанням прокуратури міста Києва зловмисника, який підозрюється в замаху на життя добровольців АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права на заставу. Таке рішення Голосіївський райсуд столиці ухвалив у середу, 7 червня, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Судове засідання відбулося за безпосередньої участі підозрюваного, який був доставлений до суду в супроводі лікарів і під посиленою охороною.

Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

Зараз у кримінальному провадженні здійснюються необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину. На місці події проведено слідчий експеримент.

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Крім того, призначено низку судових експертиз, в тому числі дактилоскопічне дослідження з метою ідентифікації особи підозрюваного. Також із залученням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України триває перевірка обставин отримання підозрюваним паспорта громадянина України.

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Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружню пару добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. «Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєва. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва і кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенко, чоловік був легалізований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня Максимець повідомила, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.