Кілеру, який намагався вбити Осмаєва, оголошено про підозру

Зловмиснику, який скоїв замах на вбивство екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву, оголошено про підозру.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, сьогодні, 3 червня, за погодженням з прокуратурою слідчим поліції повідомлено про підозру 58-річному чоловікові, який скоїв напад на подружжя.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Максимець додала, що підозрюваний знаходиться в одній зі столичних лікарень під посиленою охороною.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Адама Осмаєва і Аміну Окуеву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. "Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет "Глок" і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка", - повідомили правоохоронці.

Осмаєва і нападника з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника "агентом російських спецслужб". "Агента російських спецслужб, зупиненого Аміною Окуєвою, було легалізовано і легендовано в Україні в лютому 2016 року під ім'ям Дакара Олександра Венусовича", - написав депутат у Facebook.