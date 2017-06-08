Через тиждень після замаху Осмаєв вийшов з лікарні

"Адама Осмаєва виписали з лікарні. Він у вишиванці і в гарному настрої. Біля нього його дружина Аміна Окуєва. Саме вона нейтралізувала кілера та надала першу допомогу чоловікові", - написала в Facebook журналістка Ельвіна Сейтбулаєва.

"Осмаєв вважає, що замовник це східний сусід, а саме Путін. Виконавці можуть бути різні, не виключає, що серед них Кадиров", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя Осмаєва та Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. «Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

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Осмаєва і кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Окуєва повідомляла, що у її чоловіка в результаті поранення пошкоджена печінка, легені, розірвана діафрагма.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня у прокуратурі Києва повідомили, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.