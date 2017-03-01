СБУ перехопила розмову ватажка "ДНР": "віджаті" підприємства хочуть передати Курченку (відео)

Як зазначає прес-служба СБУ, розмова доводить, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Сергія Курченка, який втік до Росії.

«Зрозуміло, що податки від «націоналізованих» підприємств внаслідок блокади не надходитимуть до українського бюджету, а всі прибутки опиняться у «гаманці» екс-президента України Януковича», – вважають в СБУ.

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Відомство нагадує, що Сергій Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його оголошено у розшук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що бойовики захопили близько 40 підприємств української юрисдикції на окупованій території Донбасу.