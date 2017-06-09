"Загубила паспорт і запросила на концерт": Руслана готується зустрічати "безвіз" (фото)

Руслана Лижичко втратила внутрішній паспорт громадянки України.

Співачка розповіла на своїй сторінці в Facebook, як проходить процедуру відновлення свого документа, заодно анонсувала концерт українських зірок.

"Те, що я Руслана Лижичко, громадянка України, вже тільки довела! Вже була у Подільському ЖЕК, де мене зустріли дуже привітно. Поки паспортистка робила мені копію форми Ф-16, я роздавала автографи і робила Селфі з відвідувачами.

Тепер треба отримати довідку про реєстрацію (підтвердити, що є місце проживання в квартирі, яку мені колись подарував після перемоги на Євробаченні Олександр Омельченко). Тому зараз тестую роботу Подільського ЦНАП", - розповіла Руслана.

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Переможниця Євробачення вирішила вбити відразу двох зайців та оформити біометричний паспорт, який необхідний для європейських поїздок без віз.

"Завтра ввечері я разом з багатьма моїми друзями-українськими зірками, які підтримали цей довгоочікуваний акт на шляху до євроінтеграції, виступаю на концерті, присвяченому Безвізові. Приходьте завтра на Європейську площу!", - написала Руслана.

Нагадаємо, що безвізовий режим з Європейським Союзом для громадян України запрацює в ніч на 11 червня.