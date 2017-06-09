МЗС створило робочу групу для допомоги українцям у зв'язку із запровадженням безвізу з ЄС

Міністерство закордонних справ України створило робочу групу для допомоги тим українським громадянам, які в разі необхідності потребуватимуть допомоги у зв'язку із запровадженням безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу (окрім Великої Британії та Північної Ірландії) та Шенгенської зони.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

"Інформуємо, що з метою оперативного реагування та створення сприятливих умов громадянам України для безвізового в’їзду до держав-членів ЄС у МЗС створено робочу групу, яка працюватиме цілодобово з 00 год. 00 хв. 11 червня до 00 год. 00 хв. 12 червня 2017 року (за київським часом) за номерами телефонів: 044-238-16-37, 044-238-18-54 та 044-238-17-49", - йдеться у повідомленні.

"У разі виникнення проблемних ситуацій, пов’язаних із в’їздом до країн ЄС у безвізовому режимі, просимо контактувати з робочою групою за зазначеними телефонами", - порекомендували в МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, українські консули 11 червня перебуватимуть у міжнародних аеропортах країн-членів ЄС та інших країнах Шенгенської зони і наземних пунктах пропуску у зв'язку із запровадженням безвізового режиму.

Також МЗС звертає увагу українців, що безвіз з ЄС запрацює за місцевим часом кожної країни-члена впродовж ночі 11 червня.

"Звертаємо увагу громадян, які вже в перші години 11 червня планують здійснити поїздку до країн ЄС, що у кожній державі рішення набуде чинності за місцевим часом, який може бути відмінним від українського", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.