Безвіз з ЄС: у МВС пояснили, як подорожувати Європою на авто (інфографіка, відео)

Українці з 11 червня зможуть скористатися безвізовим режимом та без додаткових ускладнень подорожувати Європою. Головний сервісний центр МВС інформує власників авто про те, які документи мають бути наявними при собі у разі користуванням транспортним засобом.

Отже, для подорожі за кордон на авто необхідно мати:

- національне посвідчення водія (посвідчення водія має відповідати міжнародним вимогам, зокрема, у разі користування національним посвідченням водія закордоном, документ повинен мати строк дії);

- розпізнавальний знак України на транспортному засобі;

- договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що видане на особу, яка перетинає кордон;

- державний номерний знак на ТЗ.

Водіям нагадують, що індивідуальні номерні знаки транспортних засобів дійсні лише на території України, за кордон необхідно виїжджати на державних номерних знаках.

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Крім того, у разі відсутності права власності на транспортний засіб слід оформити документи для поїздки за кордон, для цього необхідна заява власника транспортного засобу або документ, що підтверджує право користування іабо розпорядження транспортним засобом.

"Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період подорожі видається свідоцтво про реєстрацію на їхнє ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування іабо розпорядження транспортними засобами, зберігаються у сервісному центрі МВС", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному сервісному центру МВС не пізніше 10 днів після повернення з-за кордону.

Також зазначається, що транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів, придбаних у розстрочку), до поїздок за кордон не допускаються.