Хорошковський відмовився від горілки

У жовтні 2006 року Група компаній «Союз Віктан», зареєстрована в Швейцарії, провела приватне розміщення акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на зустрічі з журналістам голова Ради директорів Андрій ОХЛОПКОВ.

За його словами, акції були придбані синдикатом провідних західних інвестиційних фондів і банків.

У результаті розміщення відбулися зміни у складі акціонерів групи компаній “Союз Віктан». Зокрема, наголошується, що Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ повністю продав свій пакет акцій і на сьогодні вже не є акціонером Групи компаній "Союз Віктан".

Обсяг операції, розмір пакета і вартість акцій компанія не розголошує.

Довідка УНІАН. Група компаній «Союз-Віктан» - один із найбільших виробників алкогольних напоїв у СНД. У 2005 році компанія виробила 10 млн. 82 тис. дал лікеро-горілчаної продукції, зростання виробництва становило 142,16% порівняно з 2004 роком. Обсяг продажів групи компаній «Союз-Віктан» в 2005 році становив 420 млн. доларів США.

Виробничі потужності компанії: заводи ЛВІ в м. Сімферополь (Крим) і в м. Руза (Московська обл.), а також завод марочних вин і коньяків «Коктебель» (Крим).