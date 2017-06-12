В Україні почали роботу групи поліції з протидії домашньому насильству

В трьох містах України від сьогодні розпочинають роботу мобільні групи поліції з протидії домашньому насильству. Про це на прес-конференції повідомила заступник міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва.

Читайте такожУкраїна закликала ООН фіксувати випадки сексуального насильства в окупованих Криму і Донбасі"Від сьогодні офіцери поліції, які пройшли спеціалізовану підготовку, розпочинають роботу в трьох пілотних областях. Це Київ (Дарницький район), Одеса (Малиновський район), Сєверодонецьк Луганської області", - сказала Дєєва.

За її словами, у жовтні у Міністерстві внутрішніх справ відзвітують про результати пілотних проектів, а далі вони будуть поширені на всю країну.

«Будемо масштабувати цей проект на всю Україну. Мобільні групи будуть виявляти (домашнє насильство), реагувати і направляти потерпілих до відповідної структури», - зауважила заступник міністра.

Дєєва також додала, що в МВС сподіваються, що парламент ратифікує Стамбульську конвенцію.

"Домашнє насильство - це злочин. Це категорія насильства, яку потрібно відокремити, адже 85% випадків насильства відбувається або між інтимними партнерами, або членами сім'ї. Нератифікація Стамбульської конвенції, неприйняття національного законодавства і неготовність впровадження цих норм є викликом у справі боротьби з домашнім насильством. Поліцейські, які виїжджають на випадки домашнього насильства, повинні мати дієві механізми захисту громадян. Саме Стамбульська конвенція каже, що домашнє насильство - це кримінальний злочин, і ми маємо забезпечити дієві засоби покарання за скоєння такого злочину" , - наголосила вона.

Нагадаємо, у березні у МВС презентували поліцейську мережу протидії домашньому насильству. Метою проекту є створення ефективної системи виявлення, реагування та протидії випадкам домашнього насильства, а також відновлення довіри громадян до поліції. У мобільних групах будуть задіяні як чоловіки, так і жінки.