У Києві пройшов марш за права жінок (фоторепортаж)
У Києві на марш за права жінок вийшли понад 100 активістів.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники маршу зібралися на Софійській площі та пройшли ходою вулицею Володимирською до Київської міськдержадміністрації.
Під час ходи дівчата та хлопці скандували: «К черту ваш патриотизм – всем нам нужен феминизм!», «Ні - насильству всіх форматів від роддомів до військоматів», «Права жінок – права людини!» та інші гасла й тримали плакати з написами: «Квіти — клумбам, права — жінкам!», «Сексу – так, сексизму - ні» тощо.
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На початку колони йшли учасниці з гучномовцем та барабанами.
За словами організаторів, учасники ходи мали на меті привернути увагу влади і суспільства до проблеми порушення прав жінок, а також закликати Верховну Раду прийняти Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію).
Вони заявили, що загалом в Україні жінки отримують менші зарплати, ніж чоловіки на таких самих посадах, а керівні посади на підприємствах переважно обіймають чоловіки.
Активісти також відзначили велику кількість випадків в Україні насильства у сім’ях стосовно жінок.
Крім того, учасники маршу висловились проти ідеї декомунізації свята 8 березня в Україні.