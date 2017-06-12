Доступна Європа: топ-5 найдешевших міст ЄС, де необхідно побувати "безвізовому" українцю (відео)

Безвізовий режим з ЄС відкрив українцям можливість без перешкод подорожувати європейськими містами.

УНІАН підготував підбірку "найдешевших" міст Європи, які знаходяться в сусідніх країнах.

Вартість поїздки розрахована на добу для однієї людини. Так, найдоступнішою виявилася подорож до Варшави - €108,22 (3177,66 грн), якщо ви їдете автобусом та €121,67 (3572,59 грн) літаком.

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Далі у рейтингу Будапешт (Угорщина). З переїздом, їжею, екскурсіями та ночівлею там доведеться витратити €122,33 (3591,97 грн) чи €129,18 (3793,11 грн) відповідно. Серед доступних міст Європи також Варна (Болгарія), Прага (Чехія) та Вільнюс (Литва).